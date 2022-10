Novos oficiais da GNR. António Costa apadrinhou entrega de espadas

O primeiro-Ministro apadrinhou, na noite de segunda-feira, a entrega das 27 espadas aos novos oficiais da GNR. António Costa esteve na cerimónia simbólica de início de funções desses novos oficiais da Guarda Nacional Republicana, que se realizou nas ruínas do Convento do Carmo, em Lisboa.