Número de óbitos em 2018 é o mais elevado dos últimos dez anos

Os meses mais frios e mais quentes são os que registam maiores variações.



Para Rui Nogueira, da Associação de Médicos de Família, é preciso estar mais atento aos idosos e justifica o aumento da mortalidade com as alterações climáticas e o envelhecimento da população.Para Rui Nogueira, as autoridades têm de melhorar a comunicação com a população sobre o que devem fazer quando está muito calor ou muito frio, lembrando que muitos idosos nem sequer percebem os alertas da proteção civil.