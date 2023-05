Número de pessoas a dormir nas ruas de Lisboa cresceu em 2022

Em termos globais, o número é positivo comparado com os anos anteriores, diz à Antena 1 a vereadora para os Direitos Humanos e Sociais, Sofia Athayde.Depois de apresentar o balanço na Assembleia Municipal, a vereadora assinalou uma subida no investimento no plano municipal, em relação ao ano passado, para dar resposta às necessidades dos sem-abrigo.