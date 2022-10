Número de sem-abrigo aumenta cerca de 25% em Lisboa e Porto

São quase mais 800 pessoas nestas condições, em comparação com o ano de 2020, e a tendência é para continuar a aumentar.







Na capital, a Associação Vizinhos de Arroios acompanha com preocupação esse crescimento e as condições em que vivem dezenas de pessoas que dormem na rua nesta zona no centro da cidade.







Aumentam também os receios de despejo em especial de idosos. É um alerta às autoridades competentes para que sejam encontradas novas respostas para enfrentar o problema.





Uma reportagem de Arlinda Brandão.