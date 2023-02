Nuno Santos Fernandes eleito presidente do Conselho Nacional da IL

"O Conselho Nacional da Iniciativa Liberal, reunido hoje em Coimbra, elegeu Nuno Santos Fernandes como presidente com 48 votos a favor", lê-se num comunicado enviado à agência Lusa.

De acordo com o partido, a Mesa do Conselho Nacional será composta por Nuno Santos Fernandes, Pedro Ferreira, Joana Sousa e Sílvia Abreu.

Fonte oficial da IL disse à Lusa que foi a votos apenas uma lista, que teve 48 votos entre os 75 votantes. Registaram-se também 26 abstenções.

O Conselho Nacional da IL está reunido em Coimbra, naquela que é a primeira reunião depois das eleições internas de janeiro.

Nuno Santos Fernandes, que integrou a lista ao Conselho Nacional afeta ao novo presidente do partido, Rui Rocha, é o membro número quatro da Iniciativa Liberal e foi coordenador da Comissão Instaladora do partido, tendo presidido à Convenção Fundadora. Foi também presidente do Conselho Nacional entre 2017 e 2020, e mais recentemente integrava este órgão como membro.

Citado no comunicado, o novo presidente do Conselho Nacional indicou que convidou "membros eleitos por quatro das cinco listas para integrar a Mesa do Conselho Nacional" e que esta "responde e é leal a todos os membros".

"Hoje começa um novo ciclo. As listas ao Conselho Nacional acabaram na convenção. A partir de hoje, num total respeito pelos estatutos do partido e pelos membros do partido, que assim decidiram em convenção, todos são membros do Conselho Nacional da IL com o propósito de garantir que a moção estratégica votada em convenção é cumprida", defendeu.

Nuno Santos Fernandes indicou igualmente que os membros da Mesa tudo farão "para continuar a dignificar o papel do Conselho Nacional", para "ser uma âncora de estabilidade e confiança".

A anterior presidente do Conselho Nacional, Mariana Leitão, encabeçou a lista ao Conselho Nacional afeta a Rui Rocha, eleito presidente do partido na convenção de janeiro.

Além da eleição da Mesa do Conselho Nacional, faz parte da agenda da reunião de hoje dos novos conselheiros nacionais o balanço da VII Convenção Nacional da IL e um debate político sobre as eleições regionais na Madeira, em relação às quais o novo presidente colocou como objetivo eleitoral para o seu mandato conseguir eleger um grupo parlamentar naquela região autónoma.

O Conselho Nacional debate ainda a abertura do processo de revisão estatutária, uma das propostas com as quais Rui Rocha se comprometeu durante a campanha eleitoral interna como sendo uma das duas primeiras iniciativas caso fosse eleito.

Segundo a informação disponibilizada, será ainda feito na reunião de hoje um ponto de situação sobre o Programa Político e será debatida a revisão dos valores das quotas -- Rui Rocha propôs na campanha a sua redução e o aumento do financiamento dos núcleos --, bem como uma proposta de alteração ao número 7 do Artigo 27.º do Regimento do Conselho Nacional.

De acordo com o regimento em vigor, este artigo é relativo à ata e o número em causa define atualmente que "a ata não é um documento público".

O deputado Rui Rocha foi eleito em 22 de janeiro o novo presidente da IL, sucedendo no cargo a João Cotrim Figueiredo, que o apoiou desde a primeira hora nesta disputa.

Nas eleições para o Conselho Nacional, a lista afeta ao novo líder, Rui Rocha, elegeu 24 dos 50 lugares, enquanto a do primeiro presidente Miguel Ferreira da Silva conseguiu 14.

A lista B, liderada por Nuno Simões de Melo, apoiante da candidata derrotada Carla Castro, conseguiu apenas quatro mandatos.

A lista D, liderada por Rui Malheiro, conseguiu quatro mandatos e a lista S, com Márcio Oliveira Santos a encabeçar, conseguiu também quatro mandatos.