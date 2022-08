O fogo de maior dimensão localiza-se precisamente no concelho de Vila Real, mais concretamente na Serra do Alvão, com o incêndio a aproximar-se de uma povoação.Como adianta à Antena 1, o comandante distrital da Protecção Civil, Miguel Fonseca.Só neste local estão 350 bombeiros e 6 meios aéreos.Quanto aos outros dois fogos, em Mesão Frio e Valpaços, a Protecção Civil diz estar atenta à evolução destas ocorrências.