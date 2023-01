"O projeto pode evoluir". Jornada Mundial da Juventude convertida em palco de polémica

“Obviamente que um projeto está sempre a evoluir. Eu poderia ter feito aquilo que era a lei. A lei era adjudicação direta. Não foi exatamente o que eu fiz”, afirmou Carlos Moedas.“Com tudo isso, o projeto pode evoluir”.O autarca assume a responsabilidades e afirma que as decisões são tomadas em conjunto.“Aquilo que for apontado pelo senhor presidente da República e da Igreja, eu farei. Eu assumo as responsabilidades que tiver que assumir. Estou muito contente em assumir essa responsabilidade”, acrescentou.“Aquilo que admito é que fui o primeiro político a referir o cuidado com os custos. Quando cheguei, há um ano à presidência da câmara, a minha preocupação foi limitar os custos”, recordou.“Se é quatro milhões, se é três milhões, se é cinco milhões, aquilo que o presidente da Câmara se comprometeu é que não custará mais do que 35 milhões”, salientou.Carlos Moedas deu o exemplo do caso de Espanha que em 2011 investiu 60 milhões de euros e com a Jornada Mundial da Juventude e teve um retorno de 350 milhões.

Valor do altar “magoou” D. Américo Aguiar

O presidente da Fundação Jornada Mundial da Juventude, D. Américo Aguiar, afirmou na quinta-feira, em conferência de imprensa, que teve conhecimento do valor do altar para a Jornada Mundial da Juventude pela comunicação social e confessou que o valor do ajuste direto o “magoou”.O bispo responsável pelas Jornadas indicou que a Igreja está disponível para prescindir de algumas parcelas para que o valor total da obra possa descer., afirmou.

Não há tempo para mudar projeto

Por sua vez, o vice-presidente da Câmara de Lisboa, Anacoreta Correia, referiu na noite de quinta-feira, em declarações à SIC Notícias, que já não há tempo para mudar o projeto do altar-palco para a Jornada Mundial da Juventude.”, esclareceu.Contudo, Anacoreta Correia admite alterações, embora complicadas e recorda que “estamos a 186 dias do evento acontecer”.O vice-presidente da câmara da capital diz ainda que o retorno económico proporcionado por este evento é muito superior ao valor investido na construção deste palco.

Marcelo pede obra simples e pobre

Marcelo Rebelo de Sousa defendeu que isso seria à imagem do papa Francisco e garantiu à RTP que, quando conheceu o projeto, não foi informado sobre o valor do custo do palco., que mesmo que não estivéssemos em guerra nem na situação em que nos encontramos. Convida à simplicidade”, afirmou na quinta-feira o Presidente da República.

Primeiros esboços custavam menos de dois milhões

Os requisitos para o palco da Jornada Mundial da Juventude são conhecidos há mais de dois anos.O anterior executivo da Câmara de Lisboa, liderado por Fernando Medina, tinha um esboço que respondia às indicações dadas pela Santa Sé, mas a obra ultrapassou os cinco milhões de euros por causa da pala que foi entretanto acrescentada.Segundo o ex-vereador, “a estrutura” pensada na altura “era feita com contentores reutilizados”.José Sá Fernandes revelou ainda que os projetos do anterior executivo camarário “não exigiam fundações”.