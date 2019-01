O que vai mudar no Aeroporto de Lisboa

E vai ser assim no aeroporto Humberto Delgado: as companhia aéreas vão ganhar mais 22 posições de estacionamento.



E aos passageiros promete-se maior facilidade de embarque e desembarque, sem necessidade de recorrer ao autocarro (mais 23 mangas, no total 48); ampliação do sistema de bagagens; e mais 40 balcões de check in para um total que ronda os 150.



Haverá também maior capacidade no controlo, nomeadamente no raio X para 240 passageiros por hora. E já está implementado o novo sistema de gestão de tráfego aéreo



Contas feitas: mais aviões, mais passageiros. Dos 29 milhões registados, o Aeroporto de Lisboa pode passar para os 42. Afinal haverá mais espaço - o equivalente a 16 campos de futebol.



As obras devem arrancar ainda este ano