Obesidade. Uma em cada três crianças tem peso a mais, revela estudo

A obesidade e o excesso de peso representam um custo de 1200 milhões de euros, por ano, em Portugal. O valor é equivalente a 0,6% da riqueza produzida no país.Os números são hoje divulgados num outro estudo, o da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, que contou com o patrocínio científico da Sociedade Portuguesa para o Estudo da Obesidade.O documento mostra que dois terços da população adulta portuguesa tem peso a mais, com impacto direto em saúde, no desenvolvimento da diabetes, de acidentes vasculares cerebrais, e também de doenças cardíacas e doenças renais.