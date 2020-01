OE2020: MAI anuncia recrutamento de 10 mil efetivos para forças de segurança até 2023

Foto: Pedro Nunes - Reuters

O ministro da Administração Interna anunciou no parlamento o recrutamento de cerca de 10 mil elementos para as forças e serviços de segurança até 2023 no âmbito do plano plurianual da admissão.