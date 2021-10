Oeiras apresenta-se na Sagres como candidata à Capital Europeia da Cultura 2027

Na apresentação oficial de "Oeiras a Capital Europeia da Cultura 2027", no Navio Escola Sagres, a Marinha Portuguesa apresentou o seu apoio e colaboração a esta candidatura. A Câmara Municipal de Oeiras prevê vários investimentos na Barra do Tejo, incluindo a valorização das Fortificações Marítimas, um património único no mundo.