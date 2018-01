Oficiais de justiça partem para greve de três dias

RTP18 Jan, 2018, 16:10 / atualizado em 18 Jan, 2018, 16:29 | País

“O Ministério da Justiça, independentemente dos seus titulares, não tem respondido atempada e adequadamente aos problemas que lhe têm sido submetidos pelos oficiais de justiça”, refere a organização sindical representativa destes trabalhadores, em nota divulgada esta quinta-feira, o dia que que marca o arranque do ano judicial.



O Sindicato dos Oficiais de Justiça sustenta que a “falta de vontade política, que se traduz também numa eventual falta de vontade financeira”, deixa quer os tribunais, quer os oficiais “desprovidos de condições para potencializar a realização da justiça”.



“Não é de ânimo leve”, sublinha a estrutura sindical, que os profissionais partem para uma paralisação.



Contudo, alega o sindicato que os oficiais de justiça “não podem e não querem continuar a constituir, no prisma dos ministérios da Justiça e das Finanças, o elo mais fraco das cogitações do Governo”.



Ainda segundo o sindicato, os oficiais de justiça reclamam a contagem do tempo de congelamento das carreiras, um “regime de aposentação justo, reconhecendo a exigência da carreira”, a compensação por exigências que resultam da especialização dos tribunais, formação contínua, revisão e valorização do estatuto socioprofissional e abertura de concursos para preencher lugares vagos e ingressar na profissão.