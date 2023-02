Oito adeptos do Benfica ficam em prisão preventiva

Foto: Pedro A. Pina - RTP

Ficam em prisão preventiva oito dos 13 adeptos do Benfica detidos numa operação policial. A medida de coação mais grave foi decidida este sábado pela juíza de instrução criminal, dando seguimento ao pedido do Ministério Público. Entre as várias acusações, está a violação de um jovem de 16 anos.