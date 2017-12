Oito barras marítimas fechadas à navegação

Lusa11 Dez, 2017, 07:27 / atualizado em 11 Dez, 2017, 07:55 | País

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) tem hoje em aviso laranja, o segundo mais grave, toda a costa de Portugal continental devido à altura das ondas que podem variar entre os 5 e os 6 metros, podendo no entanto alcançar os 10 metros.

Estão fechadas as barras de Caminha, Viana do Castelo, Póvoa do Varzim, Vila do Conde, São Martinho do Porto, Douro, Nazaré e Portimão.

As barras de Viana do Castelo, Aveiro e Figueira da Foz estão condicionadas ao tamanho das embarcações, no caso com menos de 30 a 35 metros de comprimento.

Depois da tempestade Ana que afetou Portugal continental entre a tarde de domingo e a madrugada de hoje, o IPMA prevê para hoje descida de temperatura e aguaceiros, diminuindo de frequência e intensidade. Possibilidade de trovoada e granizo e queda de neve acima de 800 metros.

No mar, para a costa Ocidental aguarda-se ondas de noroeste com 5 a 6 metros, diminuindo para 4 a 5 metros no final do dia e na costa Sul ondas de sudoeste com 2,5 a 3 metros diminuindo durante a manhã para 1 a 2 metros.