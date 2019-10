Oito distritos do continente sob aviso amarelo no sábado devido à chuva

Oito distritos do continente vão estar sob aviso amarelo no sábado devido à previsão de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoadas e rajadas, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA),

Os distritos de Viseu, Porto, Guarda, Santarém, Leiria, Castelo Branco, Aveiro e Coimbra vão estar sob aviso amarelo entre as 12h00 e as 21h00 de sábado.

O IPMA emitiu também aviso amarelo para os distritos de Lisboa, Leiria e Coimbra por causa da previsão de vento forte com rajadas da ordem dos 80 quilómetros por hora entre as 11h00 e as 18h00 de sábado.

O aviso amarelo, o terceiro de uma escala de quatro, revela situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.