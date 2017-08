Óleos alimentares despejados nos esgotos

As contas são da associação ambientalista zero que acusa o poder político de não fiscalizar as leis que aprova, como conta a jornalista Isabel Cunha.



Recorde-se que o decreto-lei nº 267/2009, de 29 de Setembro estabelece o regime jurídico da gestão de óleos alimentares usados (OAU), produzidos pelos sectores industrial, da hotelaria e restauração (HORECA) e doméstico.



O regime jurídico em causa assenta na coresponsabilização e no envolvimento de todos os intervenientes no ciclo de vida dos óleos alimentares, como são os casos dos consumidores, dos produtores de óleos alimentares, dos operadores da distribuição, dos produtores de OAU e dos operadores de gestão.