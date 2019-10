Oliveira e Costa condenado pelo crime de fraude fiscal

José Oliveira e Costa foi condenado a três anos de prisão pelo crime de fraude fiscal, anteriormente declarado prescrito. Apesar disso, o ex-presidente do BPN mantém a pena única de 15 anos a que já estava condenado.

Em novembro do ano passado, o ex-banqueiro, inicialmente condenado a 14 anos de prisão, viu agravada a pena em mais um ano por abuso de confiança, depois de o tribunal se ter esquecido de fixar a pena.



Outros arguidos do processo principal do BPN viram as penas revistas e agravadas.