Operação com FBI. Fundador de portal de criptomoedas detido pela Judiciária

Segundo um comunicado publicado no site da Polícia Judiciária, “o detido, um cidadão norte-americano com pedido de extradição, administrador de uma carteira de criptoativos, é o principal suspeito de uma rede usada em larga escala para branqueamento de capitais, que prestava vários serviços aos seus clientes com o intuito de branquear os rendimentos provenientes de atividades ilícitas”.



O cidadão norte-americano terá movimentado mais de mil milhões de dólares em bitcoins e mais de 680 milhões de dólares em BTC, que usava em transações Ricochet, uma plataforma de troca de criptoativos, que se dedica ao desenvolvimento de soluções exclusivas que permitem aos usuários investir os seus ativos criptográficos em tempo real.



Parte da operação que foi desenvolvida em território nacional, pela Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica da PJ, contou com a colaboração Divisão de Investigação Criminal da Receita Federal (IRS-CI) dos EUA, "tendo sido realizadas várias buscas domiciliárias que conduziram à apreensão de bens materiais de elevado valor monetário e de um acervo de bases de dados que permitirão determinar a total abrangência dos factos e a cabal incriminação dos autores".