Operação COVID Free. PJ investiga viagem de jogador alegadamente infetado

Uma “atuação suscetível de configurar a prática de crime de propagação de doença, alteração de análise ou de receituário, punido com uma pena de prisão de um a oito anos ”, refere uma nota da Procuradoria-Geral da República.

A operação contou com a colaboração de um elemento Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) "para pesquisa, análise e eventual apreensão de documentação e outra matéria probatória" que será depois analisada.





As diligências decorrem nas regiões do Algarve e do Porto.

No Porto, as buscas decorreram nas suas instalações do FC Porto e no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia.O clube confirma as buscas que “tem por objetivo o resultado do teste à Covid-19 necessário para uma viajem realizada em janeiro de 2021 por um jogador do seu plantel principal” e garante que “como sempre, colaborou com a justiça na recolha de elementos solicitados para a investigação em curso”. lê-se num comunicado enviado às redações.