Operação da PSP contra tráfico de droga faz 25 detidos

A operação foi coordenada pela Divisão de Investigação Criminal do Porto e a investigação tinha começado em 2018. Em causa uma estrutura “complexa” e de “grande dimensão” que se dedicava ao tráfico de estupefacientes.Foram cumpridos 57 mandados de busca domiciliária e sete de busca não domiciliária em várias cidades do distrito do Porto, contando para isso com um dispositivo alargado de cerca de 300 elementos.

Já foram apreendidas droga e armas, bem como uma "quantidade elevada de dinheiro" e vários utensílios usados para o tráfico de droga.





(em atualização)