Operação descobrimento. PJ cumpre cinco mandados, dois de detenção

Com detenções em Portugal e no Brasil, a Polícia Federal brasileira afirma que desmantelou uma organização criminosa especializada no tráfico internacional de cocaína. A operação batizada de "Descobrimento" passa por Braga e pelo Porto, onde a Polícia Judiciária cumpriu três mandados de busca e duas de detenção.