Operação e-toupeira. Assessor do Benfica ouvido em Tribunal

A investigação da Judiciária surge na sequência do caso dos e-mails. As audições vão decorrer durante a tarde desta quarta-feira, onde o Juiz de Instrução Criminal poderá decretar as medidas de coação.



A Polícia Judiciária deteve na terça-feira o assessor jurídico do SL Benfica, Paulo Gonçalves, sobre quem recaem suspeitas de suborno de funcionários judiciais para ter acesso a peças processuais em segredo de justiça. As autoridades realizaram 30 buscas, nomeadamente no Estádio da Luz.



Paulo Gonçalves é suspeito de subornar três funcionários judiciais para ter acesso a informações sobre diligências e processos em curso que envolviam o clube no chamado caso dos e-mails.



A Polícia Judiciária deteve também um dos funcionários suspeitos, um técnico informático do Instituto de Justiça.

Corrupção ativa e passiva

As autoridades investigam a eventual prática dos crimes de corrupção ativa e passiva, acesso ilegítimo a documentos, violação do segredo de justiça e favorecimento pessoal.



Em comunicado, a Polícia Judiciária confirmou a detenção de dois homens “pela presumível prática dos crimes de corrupção ativa e passiva, acesso ilegítimo, violação de segredo de justiça, falsidade informática e favorecimento pessoal".



O clube da Luz reagiu em comunicado a este novo processo judicial em que está envolvido. Na nota, os encarnados manifestam "total disponibilidade em colaborar com as autoridades no integral apuramento da verdade".



O Benfica já disse que vai pedir uma audiência à Procuradora-geral da República por causa da violação do segredo de justiça. O Clube da Luz garante, também, que Paulo Gonçalves vai colaborar com a justiça e "provar a legalidade dos procedimentos".



O caso dos emails

"A Sport Lisboa e Benfica SAD confirma a realização de buscas às suas instalações no âmbito de um processo de investigação sobre eventual violação do segredo de justiça e reitera a sua total disponibilidade em colaborar com as autoridades no integral apuramento da verdade", pode ler-se ainda no mesmo comunicado.A SAD manifesta ainda "a sua confiança e convicção de que o Dr. Paulo Gonçalves terá oportunidade, no âmbito do processo judicial, de provar a legalidade dos seus procedimentos".Paulo Gonçalves é apontado como braço direito de Luís Filipe Vieira, no Benfica. Mas foi no Futebol Clube do Porto que o assessor jurídico começou a trabalhar na área desportiva.A ligação aos dragões começou em 1997 e terminou em 1999 por alegadas divergências com Adelino Caldeira, atual administrador da SAD azul e branca.Depois do FC Porto, Paulo Gonçalves passou pelo Boavista. Deixou os axadrezados em 2006. Chegou à Luz em 2007 pela mão de Luís Filipe Vieira, sendo uma das figuras de destaque da estrutura encarnada.No ano passado o diretor de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, acusou o Benfica de influenciar o setor da arbitragem e apresentou alegadas mensagens de correio eletrónico de responsáveis do clube da Luz, nomeadamente Paulo Gonçalves e Luís Filipe Vieira.Na altura o responsável dos dragões revelou também a alegada partilha de mensagens de telemóvel do atual presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, quando presidiu à Liga de clubes, entre o diretor de conteúdos da BTV, Pedro Guerra, e o ex-presidente da Assembleia-Geral da Liga Carlos Deus Pereira.O Benfica acabou por pedir ao Tribunal Cível do Porto que interpusesse uma providência cautelar para impedir o Porto Canal de continuar a revelar os emails, mas foi indeferida porque o juiz considerou que “não entra no instituto da concorrência desleal”.Após esta decisão do juiz do Tribunal da Comarca do Porto, o Benfica anunciou que iria recorrer para o Tribunal de Relação. Classificaram a decisão como “muito grave e absurda num Estado de direito e que justifica e impõe o inevitável recurso imediato para o Tribunal da Relação”.Os detidos vão agora ser sujeitos a um primeiro interrogatório judicial. De acordo com a Polícia Judiciária, "a investigação prossegue com vista à continuação de recolha de prova e ao apuramento dos benefícios ilegítimos obtidos".