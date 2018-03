Operação e-toupeira: prisão preventiva de José Silva motiva contestação

Uma medida que surpreendeu o advogado Paulo Gomes mas motivou a devida contestação.



O advogado de José Silva disse, ainda, que vai interpor recurso de decisão.



Quanto ao advogado de Paulo Gonçalves, Carlos Pinto de Abreu, recusou prestar declarações.



O presidente da Liga de Clubes, pedro Proença, também não quis comentar estas decisões.



O assessor jurídico do Benfica está indiciado de um crime de corrupção ativa e quatro crimes de violação do segredo de justiça em co-autoria com José Silva.



O técnico de informática está indiciado de um crime de corrupção passiva, um de favorecimento pessoal, quatro crimes de violação do segredo de justiça, um de falsidade informática e nove crimes de acesso ilegítimo e burla informática.



Na operação e-toupeira são ainda arguidos o oficial de Justiça Júlio Loureiro e o agente de futebol Óscar Cruz.



No interrogatório de quarta-feira à tarde os arguidos remeteram-se ao silêncio.



Após o conhecimento das medidas aplicadas aos arguidos a SAD do Benfica reagiu através de um comunicado e reafirmou total disponibilidade de colaboração com a justiça.



O Benfica diz ainda que mantém a confiança em Paulo Gonçalves e espera que este possa demonstrar a legalidade de todos os procedimentos no decorrer do processo.