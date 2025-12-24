Operação Festas em Segurança. PSP faz 401 detenções em seis dias

Quatrocentas e uma detenções, 2.564 infrações nas estradas e 1.135 acidentes. São estes os números que compõem o balanço de seis dias da Operação Festas em Segurança, revelado esta quarta-feira pela Polícia de Segurança Pública.



“Das detenções efetuadas destacamos 204 detenções por crimes rodoviários, nomeadamente 140 por condução em estado de embriaguez e 64 por falta de habilitação legal para conduzir”, lê-se em comunicado da PSP.



“Foram detidos 28 indivíduos por crimes contra a propriedade (furtos e roubos) e 30 suspeitos por tráfico de estupefacientes, tendo sido apreendidas 45.131 doses individuais”, prossegue a Polícia de Segurança Pública.



No mesmo período, foram apreendidas “oito armas de fogo, 46 armas brancas, 87 munições e 36 outras armas, quer como medida cautelar, quer no seguimento das 6 detenções efetuadas por posse de arma proibida. Foram ainda apreendidos 6.676 artigos de pirotecnia”. A PSP indica ter procedido às detenções de “15 cidadãos por situação ilegal em território nacional”. Foram controlados 161.364 cidadãos estrangeiros e elaboradas dez participações e 15 autos de notícia por “contraordenação no âmbito da Lei dos Estrangeiros”.





Quanto à prevenção e fiscalização nas estradas sob a tutela da PSP, “foram fiscalizados 8.497 condutores e 35.387 viaturas por radar, sendo detetadas 2.564 infrações à legislação rodoviária”.



Entres as contraordenações registadas pela polícia, destaca-se 367 por condução em excesso de velocidade, 230 por ausência de inspeção periódica obrigatória, 108 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório, 58 por condução sob influência do álcool, 43 por uso indevido do telemóvel e 24 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança ou sistemas de retenção para crianças.



Quanto à sinistralidade rodoviária, nos últimos 6 dias, na área de responsabilidade da

Dois mortos nas estradas



Em seis dias, ainda segundo o balanço desta operação da PSP, foram registados 1.135 acidentes, dos quais resultaram 354 feridos - 15 em estado grave e 339 feridos ligeiros – e duas vítimas mortais.



“Nesta época festiva, a PSP, com o objetivo de redução da sinistralidade rodoviária no nosso País, vai incidir a sua operação em três vetores de atuação – prevenção, sensibilização e fiscalização – apelando a todos os condutores para que conduzam em segurança, adaptando a sua condução às condições meteorológicas e ao estado do piso e que não adotem comportamentos que possam diminuir as suas capacidades, designadamente condução em excesso de velocidade ou sob o efeito do álcool, ou que sejam suscetíveis de causar distrações, como o uso do telemóvel durante a condução”, lê-se na mesma nota.



A Polícia de Segurança Pública “apela ainda a que moderem a velocidade, especialmente em zonas de grande concentração de pessoas, como é o caso de zonas comerciais, e ainda na aproximação de passadeiras”.



“Aconselhamos também, a todas as pessoas que pretendem efetuar longas viagens para se reunir com as suas famílias, a planear as mesmas com antecedência, fazendo as devidas pausas durante o itinerário”, remata.