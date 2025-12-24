Operação Natal e Ano Novo da GNR. Sete mortos e 1.572 acidentes em seis dias

A Guarda Nacional Republicana registou, de 18 a 23 de dezembro, sete vítimas mortais, 32 feridos com gravidade e 386 feridos ligeiros nas estradas do país. É este o balanço provisório de seis dias da Operação Natal e Ano Novo, conhecido esta quarta-feira.



Nos primeiros seis dias da operação, a Guarda fiscalizou 48.596 condutores, “dos quais 430 conduziam com excesso de álcool e, destes, 240 foram detidos por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2”. “Foram ainda detidas 78 pessoas por conduzirem sem habilitação legal”, lê-se no comunicado da GNR.



Em 7.937 contraordenações rodoviárias detetadas pela Guarda Nacional Republicana destacam-se 1.275 por excesso de velocidade, 190 por excesso de álcool no sangue, 191 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança ou sistema de retenção para crianças, 211 por uso indevido do telemóvel, 997 por falta de inspeção obrigatória e 323 por falta de seguro de responsabilidade civil.



A GNR recorda que vai continuar a dar prioridade à fiscalização de situações de “condução sob a influência do álcool e de substâncias psicotrópicas”, velocidade excessiva, utilização indevida do telemóvel e dos cintos de segurança, ausência de inspeção periódica obrigatória, falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório e “incorreta execução de manobras de ultrapassagem, mudança de direção e cedência de passagem”.