Operação Influencer. Alegada reunião na sede do PS é erro de interpretação

O despacho de indiciação refere que Lacerda Machado combinou com o chefe de gabinete do primeiro-ministro encontrarem-se a 22 de dezembro de 2022 com o então presidente executivo da Start Campus, na sede do Partido Socialista, em Lisboa. Contudo, Vítor Escária nega qualquer encontro no Largo do Rato.





Os procuradores assumiram o erro. Terão atribuído o equívoco a uma interpretação errada de uma escuta.



Este é já o terceiro lapso assumido pelo Ministério Público desde que foi conhecido o despacho de indiciação da Operação Influencer.

Este é já o terceiro lapso assumido pelo Ministério Público desde que foi conhecido o despacho de indiciação da Operação Influencer. Parágrafo sobre Costa partiu de Lucília Gago



Foi a procuradora-geral da República quem redigiu o parágrafo do comunicado que levou à demissão do primeiro-ministro, noticiou entretanto o jornal Expresso.



Lúcilia Gago terá receado que o Ministério Público pudesse ser acusado de proteger António Costa quando a investigação do Supremo Tribunal de Justiça se tornasse pública. , noticiou entretanto o jornalquando a investigação do Supremo Tribunal de Justiça se tornasse pública. A RTP já pediu esclarecimentos à procuradora-geral da República, mas ainda não obteve resposta.





Ainda assim, a demissão do primeiro-ministro terá apanhado de surpresa tanto a procuradora-geral como os restantes procuradores que investigam o caso, segundo o presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público.



O Expresso escreve ainda que o presidente da República foi o primeiro a saber do parágrafo que mencionava o primeiro-ministro, mas que não interferiu no conteúdo do comunicado.

Ainda assim,, segundo o presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público.escreve ainda que o presidente da República foi o primeiro a saber do parágrafo que mencionava o primeiro-ministro, mas que não interferiu no conteúdo do comunicado.