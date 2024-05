Operação Influencer. Esclarecimentos, precisam-se

Nesta entrevista,. Sobre o manifesto para uma reforma na justiça, Azevedo Mendes diz que não assinaria o documento, porque ele é "datado" e pouco abrangente.

Quando há dúvidas, deve haver esclarecimentos



Falta de juízes, de oficiais de justiça e o estado dos tribunais são prioridades



, alerta Azevedo Mendes.A situação atual dos oficiais de justiça deve ser outra das prioridades. Azevedo Mendes acredita que as negociações entre o Governo e os sindicatos estão no bom caminho, o que é positivo, porque estes profissionais merecem melhores condições de trabalho e são fundamentais no dia-a-dia dos tribunais.O estado de degradação de vários edifícios da justiça tem levado o CSM a repetir avisos no último ano. Além de situações já conhecidas, como as de Vila Franca de Xira ou de Portalegre, Azevedo Mendes aponta o caso de Penafiel como o que merece mais atenção.Ideias deixadas por Luís Azevedo Mendes, vice-presidente do Conselho Superior da Magistratura, em entrevista à Antena 1.