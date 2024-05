Operação Influencer. Souto Moura defende Lucília Gago

Souto Moura recusa pronunciar-se, de forma direta, sobre as declarações do vice-presidente do Conselho Superior da Magistratura, Azevedo Mendes, que, em entrevista à Antena 1, considerou que "todas as situações que não se percebem, devem ser explicadas", numa referência ao caso que levou à demissão de António Costa, e ao facto de o ex-primeiro-ministro ainda não ter sido ouvido.Souto Moura lembra que este processo está em segredo de justiça.Questionado pela jornalista da Antena 1 Isabel Cunha sobre qual deve ser a prioridade na reforma da justiça, Souto Moura defende que deve passar por abreviar a fase de instrução dos processos.