Operação Lex. Mandado revela que Rangel terá sido subornado por Veiga

Foto: Nuno Fox - Lusa

Três dias após o escândalo, o Conselho Superior de Magistratura suspendeu preventivamente e com efeitos imediatos os desembargadores Rui Rangel e Fátima Galante.



Para já, esta é a única consequência disciplinar deste caso que tem mais juízes indiretamente implicados.



Por detrás deste puzzle de 13 arguidos, o Ministério Público suspeita que há, pelo menos, mais quatro magistrados que terão sido influenciados por Rui Rangel.



Dois deles são também juízes desembargadores no Tribunal da Relação de Lisboa: Paula Sá Fernandes e Rui Gonçalves.



Este último foi autor de um acórdão que provocou uma autêntica reviravolta no caso de fraude fiscal detetado após a transferência de João Vieira Pinto do Benfica para o Sporting.



Na altura, o procurador do Ministério Público junto da Relação acusou este juiz de ter agido sem base legal para absolver José Veiga e os ex-dirigentes leoninos, Luís Duque e Rui Meireles.



O único condenado, João Vieira Pinto, está indignado e promete ir até às ultimas consequências caso se prove que o desembargador Rui Gonçalves foi influenciado por Rangel após um suborno de Veiga.