Operação Lex. Rui Rangel e Fátima Galante ouvidos a 8 e 9 de fevereiro

RTP31 Jan, 2018, 11:54 / atualizado em 31 Jan, 2018, 12:47 | País

Segundo apurou a RTP, os juízes desembargadores já foram notificados pelo juiz de instrução neste processo. Será um dos 60 conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça a liderar esta fase do processo.



Sabe-se que Souto de Moura, o antigo Procurador-Geral da República que foi o juiz conselheiro escolhido para supervisionar as buscas na terça-feira, não foi o juiz designado para ouvir nem os cinco detidos nem os desembargadores.



Em resposta à RTP, fonte do Supremo Tribunal de Justiça - cúpula do sistema judicial português - não quis avançar o nome do juiz conselheiro escolhido para ouvir os suspeitos e detidos neste processo.



12 arguidos

Entre os cinco detidos no âmbito da Operação Lex estão dois advogados, o filho de um dos advogados, um oficial de justiça do Tribunal da Relação e uma ex-mulher de Rui Rangel que não a juiza desembargadora Fátima Galante. Tal como no caso de Rui Rangel, o estatuto de magistrada impede a sua detenção.Já esta quarta-feira deverão começar a ser ouvidos em primeiro interrogatório os cinco detidos, uma vez que a lei estipula um prazo de 48 horas após a detenção para que isso possa acontecer.A RTP confirmou entretanto que há mais um arguido, outro advogado, que foi notificado esta quarta-feira de manhã. A Operação Lex passa assim a contabilizar 12 arguidos.De recordar que decorreram na terça-feira 33 buscas que envolveram quase 200 agentes e decorreram em vários pontos nevrálgicos, incluindo as casas de Rui Rangel e Luís Filipe Vieira, a SAD do Benfica no Estádio da Luz, o Tribunal da Relação de Lisboa e três escritórios de advogados.A Operação Lex - que surge de uma certidão autónoma retirada do processo Rota do Atlântico - investiga suspeitas de corrupção, recebimento indevido de vantagem, branqueamento de capitais, tráfico de influências e fraude fiscal.A fase de inquirições judicial dos arguidos para aplicação das medidas de coação vai decorrer no Supremo Tribunal de Justiça, uma vez que a operação envolve juízes desembargadores, de segunda instância.