Operação Marquês. Decisão "vai marcar" julgamento futuro de casos de corrupção

A responsável considera que ainda não é óbvio quais serão essas consequências futuras, mas salienta que é necessário esclarecer a questão da prescrição dos crimes e criar uma "jurisprudência consolidada e previsível".



Também em relação à prova, Susana Coroado considera que é essencial "esclarecer o que pode contar como prova", uma vez que não há propriamente "um contrato entre o corrompido e o corruptor".



Em causa a decisão instrutória do juiz Ivo Rosa que arrasou com a acusação do Ministério Público relativa à Operação Marquês.