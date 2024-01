Operação Marquês. Os nomes que regressam ao banco dos réus

O ex-presidente do BES, Ricardo Salgado, é pronunciado por três crimes de corrupção e oito de branqueamento. Terá pago ao ex-chefe de governo para chumbar a OPA da Sonae sobre a PT. A gestão da antiga Portugal Telecom é uma das parte relevantes da decisão.



Henrique Granadeiro, antigo Presidente da PT, está indiciado por um crime de corrupção, dois de branqueamento e dois de fraude fiscal - a mesma tipificação de crimes para Zeinal Bava, ex-diretor executivo da Portugal Telecom.



Ambos terão sido corrompidos por Ricardo Salgado para tomarem decisões na PT que beneficiassem o GES.



Armando Vara é agora pronunciado por corrupção e branqueamento de capitais. Era administrador da Caixa Geral de Depósitos e terá facilitado um empréstimo para o empreendimento de Vale do Lobo, no valor de 200 milhões de euros.



A Operação Marquês tem agora no total 22 arguidos, 18 singulares e quatro empresas. Contas feitas, são 118 os crimes. Henrique Granadeiro, antigo Presidente da PT, está indiciado por um crime de corrupção, dois de branqueamento e dois de fraude fiscal - a mesma tipificação de crimes para Zeinal Bava, ex-diretor executivo da Portugal Telecom.Ambos terão sido corrompidos por Ricardo Salgado para tomarem decisões na PT que beneficiassem o GES.Armando Vara é agora pronunciado por corrupção e branqueamento de capitais. Era administrador da Caixa Geral de Depósitos e terá facilitado um empréstimo para o empreendimento de Vale do Lobo, no valor de 200 milhões de euros.A Operação Marquês tem agora no total 22 arguidos, 18 singulares e quatro empresas. Contas feitas, são 118 os crimes.