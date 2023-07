Operação Picoas. Alexandre Fonseca suspende funções na Altice Portugal

A investigação acredita que Alexandre Fonseca recebeu vantagens indevidas de quase meio milhão de euros, mais um imóvel por baixo preço.

Rosa Azevedo - Antena 1



Com esta decisão, prossegue o texto, Alexandre Fonseca "pretende de forma inequívoca proteger os interesses do grupo Altice, e todas as suas marcas num processo que é público onde, aparentemente, são indiciados atos a investigar ocorridos no período em que este exerceu as funções executivas de presidente da Altice Portugal"."Esta é uma decisão que o grupo Altice aceita e valoriza, pois auxilia a salvaguarda da prossecução da sua atividade empresarial e promove a defesa dos princípios da transparência, e da inequívoca colaboração no apuramento dos factos", conclui o grupo detentor da Altice Portugal.