Operações de GNR e PSP. Doze mortos e mais de 60 feridos graves nas estradas em oito dias

Doze vítimas mortais e 904 feridos, dos quais 61 em estado grave. São estes os números da sinistralidade rodoviária apurados pela Guarda Nacional Republicana e pela Polícia de Segurança Pública nas operações Natal e Ano Novo e Festas em Segurança, respetivamente, até ao dia 25 de dezembro. É o que indicam os balanços divulgados na manhã desta sexta-feira.



“Relativamente à sinistralidade rodoviária, a GNR registou 1.844 acidentes, dos quais resultaram nove vítimas mortais, 41 feridos graves e 455 feridos leves”, lê-se em comunicado da Guarda.



No período entre as 0h00 do dia 18 de dezembro e as 23h59 do dia de Natal, foram fiscalizados, no âmbito da operação da GNR, 60.846 condutores, “dos quais 485 conduziam com excesso de álcool”. Destes, “279 foram detidos por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l”. “Foram ainda detidas 89 pessoas por conduzirem sem habilitação legal”, de acordo com a mesma nota.



Num conjunto de 9.220 contraordenações rodoviárias, a Guarda refere 1.397 por excesso de velocidade, 206 por excesso de álcool, 214 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança ou sistema de retenção para crianças, 249 por uso indevido do telemóvel, 1.186 por falta de inspeção periódica obrigatória e 365 por falta de seguro de responsabilidade civil.

PSP soma 495 detenções

Por sua vez, a Polícia de Segurança Pública adianta que, nos últimos oito dias, “efetuou 495 detenções em todo o território nacional”.



“Das detenções efetuadas destacamos 258 detenções por crimes rodoviários, nomeadamente 174 por condução em estado de embriaguez e 84 por falta de habilitação legal para conduzir”, lê-se no comunicado da PSP.



Relativamente à sinistralidade rodoviária, “na área de responsabilidade da PSP foram registados 1.329 acidentes, dos quais resultaram 408 feridos (20 feridos graves e 388 feridos ligeiros)” e “três vítimas mortais”. “Foram detidos 35 indivíduos por crimes contra a propriedade (furtos e roubos) e 36 suspeitos por tráfico de estupefacientes, tendo sido apreendidas 45.413 doses individuais”.



A PSP dá ainda conta da “apreensão de 19 armas de fogo, 55 armas brancas, 435 munições e 37 outras armas, quer como medida cautelar, quer no seguimento das oito detenções efetuadas por posse de arma proibida”.



Foram também apreendidos 6.676 artigos de pirotecnia.



“Desde o início da operação, no âmbito das ações de fiscalização de controlo da fronteira aérea, a PSP procedeu à detenção de 15 cidadãos por situação ilegal em território nacional, controlou 309.698 cidadãos estrangeiros e elaborou 17 participações e 21 autos de notícia por contraordenação no âmbito da Lei dos estrangeiros”.



“Foram ainda realizadas 522 interceções, 16 recusas de entrada em território nacional e três notificações de abandono voluntário”, conclui a força de segurança.