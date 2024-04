Ordem apela à ministra da Saúde para contratar 300 psicólogos num ano

Segundo o bastonário da Ordem dos Psicólogos Portugueses, Francisco Miranda Rodrigues, a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, confirmou a sua vontade e do Governo de cumprir o que já tinham assumido no Programa do Governo de reforçar "a resposta que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) dá na área da psicologia que é muito diminuta e precisa de urgentemente ser reforçada".O bastonário da Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP) disse, no final da reunião com a nova equipa ministerial da Saúde, que houve uma abertura, mas mais do que abertura houve a reafirmação de um compromisso dessa vontade por parte do Ministério da Saúde de avançar com essas contratações.Para a OPP, é urgente duplicar o número de psicólogos no SNS, propondo a contratação de 300 num ano, e pelo menos 100 até ao final de 2024, para os serviços de psicologia das Unidades Locais de Saúde (ULS)."Hoje, com pouco mais de 300 psicólogos para todos os centros de saúde do país e mais de metade dos portugueses sem acesso aos serviços prestados por psicólogos, é crítico e essencial que, urgentemente, se duplique este número", refere a Ordem no documento que levou à reunião convocada pela ministra.