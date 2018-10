Partilhar o artigo Ordem dos Advogados considera estar em causa aleatoriedade no sorteio de Juízes Imprimir o artigo Ordem dos Advogados considera estar em causa aleatoriedade no sorteio de Juízes Enviar por email o artigo Ordem dos Advogados considera estar em causa aleatoriedade no sorteio de Juízes Aumentar a fonte do artigo Ordem dos Advogados considera estar em causa aleatoriedade no sorteio de Juízes Diminuir a fonte do artigo Ordem dos Advogados considera estar em causa aleatoriedade no sorteio de Juízes Ouvir o artigo Ordem dos Advogados considera estar em causa aleatoriedade no sorteio de Juízes