Ordem dos Enfermeiros sublinha falta de enfermeiros nos lares

Em declarações ao Bom Dia Portugal, a responsável considera que a questão da operacionalização do plano vai ser o maior problema nas próximas semanas.



Ana Rita Cavaco alerta para o período de gripe que se aproxima, com muitos doentes que se acumulam nos serviços de saúde.



A bastonária da Ordem dos Enfermeiros refere ainda que não há enfermeiros suficientes, com mais de 20 mil destes profissionais portugueses a trabalharem fora do país. A responsável considera que a escassez de enfermeiros afeta sobretudo nos lares.