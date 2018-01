Ordem dos Médicos acusa Finanças de atrasar planos de combate à gripe nos hospitais

Foto: RTP

Em declarações ao jornal de Noticias, o bastonário Miguel Guimarães dá conta que as autorizações para abrir novas camas e contratar novos profissionais estão a demorar a sair do Ministério, dificultando a aplicação dos planos de contingência...



A Ordem garante que há vários casos no país, de urgências entupidas por falta de capacidade de atendimento de doentes.

Pede por isso autonomia para os conselhos de administração dos hospitais, no sentido de permitir o reforço de medidas, sem necessidade de aprovação do Ministério das Finanças.