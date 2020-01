Ordem dos Médicos quer saber porque aumentaram as cesarianas no SNS

Foto: Reuters

Direcção Geral de Saúde desvaloriza aumento do número de cesarianas nos hospitais públicos. Pela primeira vez, desde 2012, subiu o número de partos por cesariana no Serviço Nacional de Saúde. Mas Ordem quer saber porquê.

Contudo a Direção Geral de Saúde garante que este aumento é de apenas um ponto percentual, por isso, não significativo.



Mas para o presidente do colégio da especialidade de ginecologia e obstetrícia da Ordem dos Médicos não se contenta com esta informação e defende uma investigação a este assunto.



Em declarações, esta manhã à Antena 1, João Bernardes considera que seria importante esclarecer as causas para esta situação.