Organização Zero sublinha "extensa experiência" da nova ministra do Ambiente e Energia

O presidente da Zero vê com bons olhos a "extensa experiência" da nova ministra do Ambiente e Energia que, enquanto eurodeputada, tem estado "alinhada com as políticas ambiciosas de Portugal nesta matéria e também de Clima".

"Maria da Graça Carvalho tem uma extensa experiência na área da Energia e, realmente, está alinhada com as políticas ambiciosas de Portugal nesta matéria e também de Clima", começou por afirmar Francisco Ferreira sobre a nova ministra do Ambiente e Energia.



A nova governante já era eurodeputada nesta área, relembrou o responsável da Zero. E a organização considera que "deve manter a área das Florestas" e que essa pasta não deve pertencer ao Ministério da Agricultura.



"Também é importante saber onde é que o 'Mar' vai estar no Governo", adiantou.