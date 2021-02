Organizações devem juntar-se contra sindemia em África - Instituto de Medicina Tropical

"Talvez fosse importante que a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), a presidência de Portugal na União Europeia (UE) e a União Africana (UA) se pudessem juntar, em algum momento, para criarem uma `task force` por causa da situação em África", disse Filomeno Fortes.

O médico angolano falava, em entrevista à agência Lusa, quando passa um ano desde que a pandemia de covid-19 foi declarada.

"Isto já não é uma pandemia, é uma sindemia. Os casos de malária têm estado a aumentar, os casos de tuberculose estão a ficar descontrolados, a situação do VIH Sida está bastante complicada, os doentes não fazem tratamento e o confinamento tem estado a favorecer até a transmissão do vírus do VIH Sida", disse.

A sindemia resulta da ação conjunta de duas ou mais doenças e de um ou mais problemas sociais ou económicos, que provoca o agravamento global do estado de saúde ou da estrutura socioeconómica de determinada população.

Por outro lado, apontou, as coberturas de vacinas "reduziram-se de forma drástica" e o seguimento de grávidas e crianças "está debilitado".

De acordo com Filomeno Fortes, a isto junta-se a situação social e económica que tem estado a agravar malnutrição e de outros problemas ligados à saúde.

Fazendo um balanço dos impactos da pandemia de covid-19 nos países africanos lusófonos, o médico angolano mostrou-se satisfeito pelo facto de algumas das preocupações iniciais relacionadas com a fragilidade dos sistemas de saúde e dos mecanismos de vigilância epidemiológica não se terem concretizado.

"À exceção de Moçambique, Angola, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau não tiveram, até ao momento, grande incidência de casos e a letalidade também não foi assim tão elevada", considerou.

Para isso terão contribuído, segundo o médico, as medidas precoces de fecho de fronteiras e de vigilância epidemiológica, a média etária da população, bem como as temperaturas no continente.

"Todos estes fatores fizeram com que os nossos países não tivessem explosões de casos", disse.

No caso de Moçambique, Filomeno Fortes considerou que o país conseguiu, logo de início, uma boa capacidade de resposta, tendo desenvolvido rapidamente a capacidade de rastreio e de diagnóstico.

A proximidade com a África do Sul e a mobilidade na fronteira, as catástrofes naturais que têm atingido o país e a violência dos grupos armados "fizeram com que Moçambique apresente atualmente um padrão epidemiológico completamente diferente de outros países", disse.

Os países africanos de língua portuguesa (PALOP) contaram com o apoio do Instituto de Higiene e Medicina Tropical (IHMT), nomeadamente através de sessões de esclarecimento e discussão científica dos aspetos ligados à pandemia, como o uso de máscaras ou a promoção da segurança dos profissionais de saúde.

O organismo deu igualmente apoio à criação de laboratórios para diagnóstico com PCR, mobilizando equipamento, mas também fazendo formação de técnicos.

Foram também promovidos projetos comuns de investigação, decorrendo atualmente estudos sobre as novas variantes em circulação, bem como testagem de anticorpos em países como Angola, Moçambique e Cabo Verde.

No caso concreto das vacinas destinadas a África, Filomeno Fortes considerou que "do ponto de vista logístico" são "uma insignificância muito grande".

"Não temos garantido mais de 15 por cento de abastecimento logístico dessas vacinas para os nossos países, o que significa que temos de procurar alternativas quer com a China quer com a Rússia", disse.

O médico angolano adiantou que "já está comprovado que a vacina da Rússia é eficaz", inclusive para as novas mutações identificadas na África do Sul, Brasil ou Reino Unido.

"Os 70 por cento de vacinas que estão a ser produzidas neste momento a nível mundial vão cobrir apenas 13 a 16 por cento da população mundial. A população em África, parte do Sudeste Asiático e da América Latina, neste momento, está com promessas entre 10 e 20 por cento de fornecimento de vacinas", disse.