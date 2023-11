Os cogumelos do Parque Florestal de Monsanto que beneficiam Lisboa

Entra no segundo e último fim de semana o evento que promove visitas guiadas a vários espaços de biodiversidade.







É o caso do Parque Florestal de Monsanto, o pulmão da cidade que acaba de fazer 89 anos e onde existem centenas de espécies de fungos e cogumelos.





A Antena 1 foi descobrir algumas destas espécies que ajudam no combate à poluição e às alterações climáticas.



Este é um Passeio Micológico para observar cogumelos.





Para a manhã de sábado está prevista esta iniciativa com inscrição prévia para um percurso guiado pensado para observar e falar sobre os fungos, em particular dos cogumelos e a sua importância ecológica para o desenvolvimento sustentável do Parque Florestal do Monsanto.O Festival Jardins Abertos pretende promover uma ligação com a natureza, aliando a sustentabilidade ao contexto urbano.