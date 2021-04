Os locais do 25 de Abril. Escola Prática de Cavalaria, em Santarém

Foto: Escola Prática de Cavalaria - EPC Santarém

A Rádio Pública, a caminho do aniversário do 25 de abril, revisita os locais e histórias da Revolução dos Cravos. Esta terça-feira a antena 1 andou pela antiga Escola Prática de Cavalaria, em Santarém, que foi criada em finais do século XIX.