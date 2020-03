Óscar Gaspar. Listas de espera das cirurgias dependem da vontade do Governo

Em entrevista à Antena 1 e ao Jornal de Negócios, Óscar Gaspar adianta que se o Governo quisesse podia fazer um pacto com os hospitais privados e as misericórdias para acabar com a lista de espera nas cirurgias. Considera que se isso não acontece, não é só por questões orçamentais, é porque também existe um preconceito ideológico.

Se o Governo quisesse podia acabar com a lista de espera das cirurgias. A convicção é do presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada.Atualmente, segundo Óscar Gaspar a divida do Estado aos privados ronda os 30 milhões de euros e continua sem ser paga.Relativamente às negociações com a ADSE, que levaram no ano passado os privados a ameaçar rasgar os acordos com o Estado, Óscar Gaspar admite que o atual ponto de situação "não é sustentável por muito mais tempo" porque o governo continua sem apresentar as tabelas da ADSE aos privados.Quando questionado sobre a possibilidade dos privados suspenderem novamente os acordos com a ADSE, o presidente da APHP considera que a situação é "muito grave e muito urgente". Os acordos assinados com os grupos privados vigoraram até 31 de dezembro foram prorrogados até 31 de março mas ainda assim Óscar Gaspar considera que não é admissível que tenha passado um ano sem as "prometidas tabelas aparecerem e serem discutidas".Os privados estão contra um corte transversal nas tabelas mas Óscar Gaspar admite que há preços que podem baixar.Os hospitais privados estão a crescer cerca de 5 por cento ao ano e este ano o volume de negócios deve atingir os 2 mil e 300 milhões de euros. Óscar Gaspar revelou ainda que os hospitais privados servem 4 milhões de portugueses por ano e, as consultas de especialidade, já representam mais de um terço do total de consultas efetuadas em todo o sistema. Os investimentos vão continuar e neste momento há cerca de 500 milhões de euros de investimento em curso.à Antena1/Jornal de NegóciosPrograma Conversa Capital, uma entrevista de Rosário Lira (Antena1) e Catarina Almeida Pereira (Jornal de Negócios) a Óscar Gaspar, presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada, para ouvir na íntegra este domingo depois do noticiário das 13h00.