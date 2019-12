Outras Histórias. Paladinos do Asfalto

São homens e mulheres de várias idades, gostam de motas e o que os une é a solidariedade. O Grupo Motard Paladinos dedica-se a ajudar os que mais precisam durante o ano inteiro e na época do Natal o grupo organiza um evento solidário chamado: Prendas Penduradas. Os brinquedos recolhidos durante o ano são fixados em árvores%u202F%u202Fpara as crianças recolherem no dia de Natal.