País avança para 3.ª fase do desconfinamento a 1 de outubro

A 3.ª fase do desconfinamento entra mesmo em vigor de amanhã a 8 dias, ou seja, a 1 de outubro. É quase um regresso à normalidade, anunciado esta tarde pelo primeiro-ministro.No entanto a máscara e o certificado de vacinação continuam a ser obrigatórios em algumas situações.António Costa garantiu que se for necessário há vacinas para a 3.ª dose. Os centros de vacinação vão continuar abertos e os processos de vacinação contra a covid-19 e a gripe vão decorrer em paralelo.Um dos objetivos passa por vacinar com uma terceira dose todas as pessoas com mais de 65 anos até ao Natal.Pela primeira vez, o governo avança para uma nova fase do desconfinamento sem atingir a meta de vacinação prevista, os 85%.A três dias das eleições autárquicas, António Costa rejeitou as críticas de eleitoralismo e diz que não faz sentido continuar a impôr restrições desnecessárias.As novidades foram dadas em conferência de imprensa, esta tarde, após a reunião do conselho de ministros.





O jornalista João Torgal resumiu na Antena 1 as medidas agora conhecidas.