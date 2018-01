Pais e funcionários assumem direção da Raríssimas

RTP03 Jan, 2018, 14:56 / atualizado em 03 Jan, 2018, 15:06 | País

A lista foi submetida esta manhã em assembleia-geral extraordinária da Raríssimas, uma reunião que se realizou no quartel dos Bombeiros da Moita e que teve início sem quórum ou qualquer lista candidata.

Diante dos associados presentes na assembleia-geral, Sónia Laygue disse-se “dedicada de corpo e alma”.

Entretanto, funcionários da associação e pais de crianças utentes da Casa dos Marcos juntaram-se para se candidatarem ao conselho diretivo.



A esta assembleia-geral compareceram apenas cerca de 30 dos 566 associados ativos da Raríssimas, ou seja, menos de cinco por cento. A lista encabeçada por Sónia Laygue colheu 18 votos a favor e quatro em branco, num total de 22.



Visivelmente emocionada, a presidente eleita da Raríssimas considerou “determinante” que a associação “continue a dar resposta a estas famílias que precisam”.



c/ Lusa

“Posso dizer que é mesmo fulcral na nossa vida. Na minha vida é essencial, é o meu dia-a-dia. Todos os dias estou aqui a fazer tratamentos com a minha filha”, enfatizou.Para a vice-presidência foi proposto o nome de Mafalda Costa, outra mãe de um utente, para tesoureiro Rui Pedro Ramos, fisioterapeuta na Raríssimas, e para secretário António Veiga, psicólogo na Casa dos Marcos.Da lista fazem ainda parte Fernando Alves, reformado e pai de uma criança com uma doença rara, e Rosália Santos, vogal suplente.A assembleia-geral elegeu por voto secreto a nova presidente do Conselho Fiscal, Ana Paula Soares, atual diretora de recursos humanos e mãe de um menino com doença rara.Os novos corpos sociais da Raríssimas tomam posse já na próxima sexta-feira, pelas 10h00, na Casa dos Marcos, localizada na Moita.A assembleia-geral extraordinária desta quarta-feira foi convocada na sequência da saída de Paula Brito da Costa, depois da emissão de uma reportagem da TVI sobre alegadas irregularidades na gestão da Raríssimas.