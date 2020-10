Pandemia. ADSE cortou custos neste período

A ADSE vai chegar ao final do ano com um saldo positivo superior ao do ano passado. Em entrevista ao programa "Conversa Capital", da Antena1/Jornal de Negócios, Maria Manuela Faria, presidente da ADSE, diz que o resultado estimado ficará acima dos 50 milhões de euros. Um valor que é explicado pela quebra no número de consultas e exames durante o período mais crítico da pandemia.