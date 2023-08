Papa despede-se dos jovens no Parque Tejo

Pelas 11:00, o Papa saiu do altar-palco e dirigiu-se de carro para a Nunciatura Apostólica, onde tem estado instalado, sendo saudado pelas pessoas que se encontravam ao longo do caminho e enquanto milhares de peregrinos estavam já a abandonar o recinto.

O Papa esteve no recinto desde as 08:00 para iniciar às 09:00 a missa, concelebrada por cerca de 700 bispos e 10.000 padres.

No final da missa, Francisco anunciou que Seul, a capital da Coreia do Sul, será o próximo país a receber o maior evento da Igreja Católica.

Às 16:30, o líder da Igreja Católica vai encontrar-se com voluntários da jornada no Passeio Marítimo de Algés, no concelho de Oeiras, encerrando assim a sua agenda de cinco dias no País.