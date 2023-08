Papa regressa ao Parque Tejo para último encontro com os peregrinos

Francisco chegou de papamóvel, mais cedo do que o previsto para a missa das 09:00, depois de ter antecipado a saída da Nunciatura Apostólica, onde está hospedado.

O Papa, que está desde quarta-feira em Lisboa a presidir à JMJ, foi mais uma vez saudado pela multidão em euforia com frases de "viva o Papa" e "esta é a juventude do Papa".

O líder da Igreja Católica celebrou no sábado à noite uma vigília no altar-palco do Parque Tejo, um recinto de 10 hectares com vista para o rio Tejo, que segundo o Vaticano reuniu um milhão e meio de pessoas.

Hoje, presidirá à sua última missa no âmbito da JMJ, na presença do Presidente da República e de outras personalidades como o ministro dos Negócios Estrangeiros ou o líder do principal partido da oposição.

No final da missa, será anunciado qual o próximo país a receber o maior evento da Igreja Católica.

Às 16:30, o líder da Igreja Católica vai encontrar-se com voluntários da jornada no Passeio Marítimo de Algés, no concelho de Oeiras, encerrando assim a sua agenda de cinco dias no País.